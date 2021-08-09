Роботу групи, у якій стався спалах, припинили. Про це повідомляє пресслужба Держслужби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

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Фахівці Держпродспоживслужби вже почали розслідування інциденту.

Зареєстровано спалах кишкової інфекції серед дітей молодшої групи в дитячому садку міста Тернополя, що відкрився 2 серпня 2021 року після традиційного ремонту в літній період,

– йдеться в повідомленні.

Що відомо про спалах

Інфекцію виявили у двох дітей.

Про них стало відомо 5 серпня.

У той самий день фахівці розпочали розслідування з метою встановити причину спалаху.

Результати лабораторних досліджень лише очікують.

За рекомендацією Держпродспоживслужби молодшу групу садочка закрили 9 серпня.

Кишкова інфекція – що це? Це одне з найпоширеніших інфекційних захворювань, яке може призвести до серйозних ускладнень. Особливо вона небезпечна для дітей.

Переважно кишкова інфекція надходить в організм з інфікованою їжею чи водою. Передача такої інфекції відбувається фекально-оральним шляхом, а найчастіше через забруднені руки.