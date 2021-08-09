Роботу групи, у якій стався спалах, припинили. Про це повідомляє пресслужба Держслужби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.
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Фахівці Держпродспоживслужби вже почали розслідування інциденту.
Зареєстровано спалах кишкової інфекції серед дітей молодшої групи в дитячому садку міста Тернополя, що відкрився 2 серпня 2021 року після традиційного ремонту в літній період,
– йдеться в повідомленні.
Що відомо про спалах
- Інфекцію виявили у двох дітей.
- Про них стало відомо 5 серпня.
- У той самий день фахівці розпочали розслідування з метою встановити причину спалаху.
- Результати лабораторних досліджень лише очікують.
За рекомендацією Держпродспоживслужби молодшу групу садочка закрили 9 серпня.
Кишкова інфекція – що це?
Переважно кишкова інфекція надходить в організм з інфікованою їжею чи водою. Передача такої інфекції відбувається фекально-оральним шляхом, а найчастіше через забруднені руки.