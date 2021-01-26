В одному дитсадку на Одещині масовий спалах сальмонельозу: що відомо
У місті Чорноморськ, що в Одеській області, у дитсадочку зафіксували спалах сальмонельозу. Захворіло 9 – 11 людей.
Джерело: Національна поліція
У повідомленні йдеться, що 2 з 11 хворих госпіталізували до лікарні. Але разом з тим правоохоронці не уточнили, йдеться про вихованців дитсадку чи про працівників.
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Натомість журналісти видання "Думская" поспілкувалися з головним санітарним лікарем Одеської області Віталієм Гончаровим. Він розповів, що у чорноморському дитячому садку № 21. на сальмонельоз захворіли 9 дітей.
Стан хворих оцінюють як легкої та середньої тяжкості. 2 дітей госпіталізували з діагнозом "гострий гастроентероколіт".
Причиною спалаху сальмонельозу може бути антисанітарія
За попередніми даними розслідування, у харчоблоці не дотримувався температурний режим зберігання молочної продукції, обробна дошка не була вчасно замінена, персонал порушував графік генеральних прибирань,
– заявив Гончаров.
Нині дошкільний заклад тимчасово закрили. У приміщеннях дитсадка та в будинках хворих дітей провели дезінфекцію.
Правоохоронці відкрили кримінальну справу
- Правоохоронці відкрили справу за 1 частиною сторінки 325 – порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням Кримінального кодексу.
- Стаття передбачає арешт до 6 місяців, обмеження волі на термін до 3 років або позбавлення волі на той самий термін.
- Нині правоохоронці з’ясовують усі обставини події.
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