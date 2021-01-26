У місті Чорноморськ, що в Одеській області, у дитсадочку зафіксували спалах сальмонельозу. Захворіло 9 – 11 людей.

Джерело: Національна поліція

У повідомленні йдеться, що 2 з 11 хворих госпіталізували до лікарні. Але разом з тим правоохоронці не уточнили, йдеться про вихованців дитсадку чи про працівників.

До теми В Україні вперше виявили хантавірус: інфікувався чоловік з Львівщини

Натомість журналісти видання "Думская" поспілкувалися з головним санітарним лікарем Одеської області Віталієм Гончаровим. Він розповів, що у чорноморському дитячому садку № 21. на сальмонельоз захворіли 9 дітей.

Стан хворих оцінюють як легкої та середньої тяжкості. 2 дітей госпіталізували з діагнозом "гострий гастроентероколіт".

Причиною спалаху сальмонельозу може бути антисанітарія

За попередніми даними розслідування, у харчоблоці не дотримувався температурний режим зберігання молочної продукції, обробна дошка не була вчасно замінена, персонал порушував графік генеральних прибирань,

– заявив Гончаров.

Нині дошкільний заклад тимчасово закрили. У приміщеннях дитсадка та в будинках хворих дітей провели дезінфекцію.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу