Однофазна вакцина проти COVID-19 від компанії Johnson & Johnson продемонструвала хороші результати під час ранніх клінічних випробувань.

Усі щеплені 805 учасників отримали імунну відповідь, яка зберігається щонайменше 2 місяці. Дослідження опубліковане у журналі New England Journal of Medicine.

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У дослідження брали участь люди від 18 до 55 років, а також старші люди віком від 65 років. Імунна реакція після щеплення зберігалася 71 день (на момент фіксації результатів).

Розробники кажуть, що ця вакцина повинна бути ефективнішою за будь-яку з затверджених вакцин. Оскільки для того, щоб викликати імунну реакцію, вона опирається на ДНК-технологію, а не на РНК-повідомлення.

Що відомо про новий препарат

Вакцина від Johnson & Johnson складається з дезактивованого вірусу застуди. Вчені "вставили" у нього генетичну версію S-білка, який коронавірус використовує для зараження клітин.

Імунна система розпізнає неповний та нешкідливий білок коронавірусу, як загарбника, та реагує. Таким чином вона навчається запобігати будь-яким майбутнім інфекціям справжнього коронавірусу.

Нова вакцина деякий час залишається стабільною в холодильнику. Впродовж декількох днів її можна зберігати у звичайній побутовій морозильній камері.

Понад 90% учасників демонстрували імунну відповідь впродовж місяця й мали необхідні рівні нейтралізуючих антитіл на 57 день випробувань.

Друга доза вакцини збільшила кількість нейтралізуючих антитіл більш ніж удвічі.

Ранні результати випробувань 3 фази розраховують отримати до кінця січня. Розробники вважають, що вони будуть такими ж позитивними, як і результати 2 фази.