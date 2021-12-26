Одразу 3 мутації COVID-19: коронавірус виявили в оленів з США

Вчені виявили випадки зараження принаймні трьома варіантами коронавірусу SARS-CoV-2 у білохвостих оленів в 6 місцях на північному сході Огайо.

Попереднє дослідження, проведене Міністерством сільського господарства США, показало наявність антитіл до коронавірусу у диких оленів.

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У оленів виявили людські штами коронавірусу

На основі геномного секвенування зразків, зібраних у період з січня до березня 2021 року, дослідники визначили, що варіанти коронавірусу, які інфікують диких оленів, відповідають штамам вірусу SARS-CoV-2, які на той час переважали у пацієнтів з COVID-19 в Огайо.

Збір зразків проводився до того, як варіант Дельта став домінантним, тож цей варіант в оленів не виявили. Нині команда дослідників тестує нові зразки, щоб перевірити наявність інших штамів коронавірусу.

Дослідницька група припустила, що білохвості олені заразилися екологічним шляхом – можливо, при вживанні забрудненої води. Дослідження показали, що вірус виділяється з калом людини та присутній у стічних водах.

Чому це небезпечно

Залишається багато невідомого: як олені заразилися, чи можуть вони заразити людей та інші види тварин, як вірус поводиться в їхньому організмі й чи це тимчасова або тривала інфекція.

Але якщо визначиться, що олені можуть інфікувати людей, людство отримає нове потенційне джерело пандемії. Також вчені непокояться, що коронавірус може кардинально мутувати серед тварин.

Як проводилось дослідження:

Дослідницька група взяла мазки з носа у 360 білохвостих оленів у 9 місцях на північному сході Огайо.

Використовуючи методи ПЛР-тестування, вчені виявили генетичний матеріал як мінімум трьох різних штамів вірусу у 129 (35,8%) оленів.

Аналіз показав, що віруси B.1.2, які домінували в Огайо в перші місяці 2021 року, багаторазово поширювалися на популяції оленів у різних місцях.

Загалом у США є 30 мільйонів білохвостих оленів. Дослідники наголосили, що вибірка дослідження зосереджена на місцях, близьких до густонаселених популяцій людей, тож не є репрезентативною для всіх оленів.