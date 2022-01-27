Компанія уже розпочала другу фазу випробувань. Бустер, спеціально спрямований на Омікрон, буде оцінюватися як третя і четверта дози.

Увага Вакцинація трьома дозами захищає від тяжких наслідків Омікрону

Що відомо про випробування вакцини

Всього у них братимуть участь 600 осіб віком старше за 18 років.

Половина з яких вже отримали дві дози вакцини Moderna проти COVID-19 щонайменше 6 місяців тому.

Інша половина – тримали дві дози, а також раніше дозволену бустерну дозу.

Саме тому новий бустер проти Омікрону буде оцінюватися як третя і четверта дози.

Що відомо про ефективність бустера

Зазначається, що третя доза щеплення розробленої компанією вакцини збільшує кількість антитіл. Однак їхня кількість зменшується протягом пів року. Такі дані отримали при дослідженні крові 20 людей, яким вкололи 50 мікрограмів бустера – половину кількості перших двох ін’єкцій.

"Утім, антитіла все ж виявили в усіх учасників", – заявили в Moderna.

Повідомлення Moderna з'явилася на наступний день після того, як конкуренти Pfizer і BioNTech заявили, що почали реєстрацію для клінічного випробування специфічної вакцини проти Омікрону.

Обидві вакцини засновані на технології інформаційної РНК, що дозволяє відносно легко оновлювати їх, щоб не відставати у боротьбі з мутаціями, характерними для нових варіантів.

Що відомо про Оміркон Штам коронавірусу Омікрон вперше виявили у Південній Африці 24 листопада 2021 року. 18 грудня в Україні виявили перший випадок зараження новим штамом (пацієнт вже одужав).

Спочатку ВООЗ віднесла новий штам вірусу до мутацій "що викликає побоювання". Пізніше в організації зазначали, що хоча Омікрон заразніший за всі попередні штами, він викликає менш тяжкий перебіг хвороби і менший ризик госпіталізації та смерті. При цьому ВООЗ наголосили – Омікрон небезпечний для тих, хто не має щеплення.

Хто частіше заражається штамом Омікрон: дивіться відео