Серед нових хворих 324 дитини та 109 медпрацівників. Госпіталізації потребували 1884 пацієнти з підтвердженим діагнозом COVID-19 чи вираженими симптомами хвороби.
До теми ВООЗ назвала 4 найпоширеніші мутації COVID-19 у світі
Лабораторії провели 69 732 тестувань за добу:
- методом ПЛР — 29509,
- методом ІФА — 12693,
- досліджень експрес-тестами на антиген – 27 53076.
Кількість захворювань на коронавірус в регіонах за 20 травня:
- Київ – 433 випадки;
- Вінницька область – 117 випадків;
- Волинська область – 1936 випадків;
- Дніпропетровська область – 489 випадків;
- Донецька область – 291 випадок;
- Житомирська область – 164 випадків;
- Закарпатська область – 96 випадків;
- Запорізька область – 311 випадків;
- Івано-Франківська область – 126 випадків;
- Київська область – 295 випадків;
- Кіровоградська область – 80 випадки;
- Луганська область – 123 випадки;
- Львівська область – 283 випадки;
- Миколаївська область – 172 випадки;
- Одеська область – 146 випадків;
- Полтавська область – 137 випадків;
- Рівненська область – 217 випадків;
- Сумська область – 129 випадків;
- Тернопільська область – 141 випадок;
- Харківська область – 429 випадків;
- Херсонська область – 240 випадків;
- Хмельницька область – 152 випадки;
- Черкаська область – 181 випадок;
- Чернівецька область – 86 випадків;
- Чернігівська область – 131 випадок.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу