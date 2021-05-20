Одужали втричі більше, ніж захворіли: COVID-статистика МОЗ

20 травня 2021 , 05:04
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Джерело:

МОЗ

Станом на 20 квітня в Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 5 165 людей, натомість видужали – 16 748 пацієнтів. Померли від ускладнень коронавірусу 203 людини.

Серед нових хворих 324 дитини та 109 медпрацівників. Госпіталізації потребували 1884 пацієнти з підтвердженим діагнозом COVID-19 чи вираженими симптомами хвороби. 

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Лабораторії провели 69 732 тестувань за добу:

  • методом ПЛР — 29509,
  • методом ІФА — 12693,
  • досліджень експрес-тестами на антиген – 27 53076.
Загалом в Україні, від початку епідемії зареєстрували 2 170 398 хворих на COVID-19, з них 1 916 194 людини видужали. Втім, 48 899 пацієнтів померли. 

Кількість захворювань на коронавірус в регіонах за 20 травня:

  • Київ – 433 випадки;
  • Вінницька область – 117 випадків;
  • Волинська область – 1936 випадків;
  • Дніпропетровська область – 489 випадків;
  • Донецька область – 291 випадок;
  • Житомирська область – 164 випадків;
  • Закарпатська область – 96 випадків;
  • Запорізька область – 311 випадків;
  • Івано-Франківська область – 126 випадків;
  • Київська область – 295 випадків;
  • Кіровоградська область – 80 випадки;
  • Луганська область – 123 випадки;
  • Львівська область – 283 випадки;
  • Миколаївська область – 172 випадки;
  • Одеська область – 146 випадків;
  • Полтавська область – 137 випадків;
  • Рівненська область – 217 випадків;
  • Сумська область – 129 випадків;
  • Тернопільська область – 141 випадок;
  • Харківська область – 429 випадків;
  • Херсонська область – 240 випадків;
  • Хмельницька область – 152 випадки;
  • Черкаська область – 181 випадок;
  • Чернівецька область – 86 випадків;
  • Чернігівська область – 131 випадок.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

 