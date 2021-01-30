У лютому Україна отримає 117 000 доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва. Препарат буде відразу розподілений для вакцинації працівників лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам з COVID-19.

Джерело: фейсбук Віктора Ляшка

Про те, що Україна вже незабаром отримає дози вакцини проти коронавірусу від Pfizer-BioNTech повідомив заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко.

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COVAX отримали заявки на першу хвилю від 72 країн, відібрано 18 країн, серед яких і Україна. Це вчергове підтверджує, що Україна здатна забезпечити необхідний холодовий ланцюг та логістику вакцин з наднизькими умовами зберігання,

– заявив Віктор Ляшко.

Головний санітарний лікар додав, що паралельно, протягом першого півріччя, розпочинаючи з лютого, Україна зможе ще отримати від 2,2 до 3,7 мільйона доз вакцини AstraZeneca/Oxford для наступних етапів кампанії. І це лише в рамках механізму COVAX.

"Отриманий результат надихає та дає впевненість у тому, що наші зусилля виявились не марними, що в умовах світової кризи людство здатне мобілізуватися і показати справжню солідарність, без політичних ігор і популізму! Цей крок дає надію на здоров’я кожної людини у будь-якому куточку планети", – додав він.

Вакцинація від COVID-19 в Україні: головне

Україна раніше уклала контракт на поставку вакцини китайського виробника — Sinovac Biotech .

. Вакцинація проти COVID-19 в Україні, ймовірно, стартує 15 лютого , може трохи пізніше. Саме у ці дати до України повинні надійти перші дози вакцини.

, може трохи пізніше. Саме у ці дати до України повинні надійти перші дози вакцини. Ляшко вважає, що українці зможуть купити вакцини в аптеках чи робити їх у приватних лікарнях не раніше другого півріччя 2021.

МОЗ представив "дорожню карту" вакцинації проти коронавірусу в Україні – передбачено 5 етапів вакцинації. Згідно з ним, безкоштовний доступ до вакцини буде забезпечений всім громадянам країни.

Інформація взята з 24 каналу



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу