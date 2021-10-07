Спершу в організації проаналізували й опитали декілька сотень пацієнтів з різних країн світу. Тоді ж сформували загальне визначення.
Важливо Брудне повітря погіршує перебіг COVID-19, – ВООЗ
Також відзначили, що симптоми можуть тривати приблизно 3 місяців з початку захворювання COVID-19 і їх можна пояснити іншими діагнозами.
Постковідний стан зустрічається у пацієнтів, які перенесли інфекцію SARSCoV-2,
– написали у ВООЗ.
Які симптоми синдрому:
- підвищена втомлюваність;
- нестача дихання;
- когнітивні розлади;
- деякі інші симптоми, які заважають повсякденному функціонуванню.
Зазначається, що симптоми можуть виникнути після одужання від коронавірусу, або ж під час хвороби. Час від часу вони можуть посилюватися, або ж послаблюватись.
У ВООЗ додали, що продовжують вивчати синдром – все залежатиме від нових даних.
Що таке постковідний синдром?Постковідний синдром або довгий ковід – стан, при якому симптоми, які з'явилися у людини після перенесеного COVID-19, зберігаються тривалий час. Загалом таких симптомів може бути понад 170.
Сьогодні це одна з найактуальніших проблем охорони здоров'я.
Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу