Спершу в організації проаналізували й опитали декілька сотень пацієнтів з різних країн світу. Тоді ж сформували загальне визначення.

Важливо Брудне повітря погіршує перебіг COVID-19, – ВООЗ

Також відзначили, що симптоми можуть тривати приблизно 3 місяців з початку захворювання COVID-19 і їх можна пояснити іншими діагнозами.

Постковідний стан зустрічається у пацієнтів, які перенесли інфекцію SARSCoV-2,

– написали у ВООЗ.

Які симптоми синдрому:

підвищена втомлюваність;

нестача дихання;

когнітивні розлади;

деякі інші симптоми, які заважають повсякденному функціонуванню.

Зазначається, що симптоми можуть виникнути після одужання від коронавірусу, або ж під час хвороби. Час від часу вони можуть посилюватися, або ж послаблюватись.

У ВООЗ додали, що продовжують вивчати синдром – все залежатиме від нових даних.

Що таке постковідний синдром? Постковідний синдром або довгий ковід – стан, при якому симптоми, які з'явилися у людини після перенесеного COVID-19, зберігаються тривалий час. Загалом таких симптомів може бути понад 170.



Сьогодні це одна з найактуальніших проблем охорони здоров'я.

Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу