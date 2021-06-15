Оголосили ефективність нового препарату проти коронавірусу від AstraZeneca

Спроба знайти альтернативний препарат для захисту проти коронавірусу, окрім вакцин, провалилась. Англо-шведський виробник ліків AstraZeneca розробив "коктейль з антитіл" AZD7442. Сьогодні, 15 червня, компанія опублікувала результати досліджень, які свідчать про недостатню ефективність препарату.

У випробуваннях взяли участь понад 1 тисяча невакцинованих людей старше 18 років, у яких був підтверджений контакт із інфікованим коронавірусом впродовж останніх восьми днів.

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Результати дослідження

Препарат, в основі якого використовувалися антитіла до COVID-19, виявився недостатньо ефективним в ході досліджень серед людей, що контактували з інфікованими або можливими хворими.

Двом з трьох учасників вводили антитіла, а іншим – плацебо.

Остаточний результат дослідження показав 23 випадки COVID-19 з симптомами в групі дослідження AZD7442 і 17 випадків в групі, якій давали плацебо.

AZD7442 знизив ризик розвитку симптоматичного COVID-19 на 33% в порівнянні з плацебо, що не було статистично значущим,

– йдеться у заяві.

Водночас вчені виявили, що у випадках, коли учасники не контактували з хворим на COVID-19, препарат AZD7442 знизив ризик розвитку симптоматичного COVID-19 на 73%.

Хоча це випробування не досягло основної кінцевої точки проти симптоматичного захворювання, ми натхнені захистом, що спостерігається в учасників з негативним результатом ПЛР після лікування цим препаратом,

– заявила Мене Пангалос, виконавчий віцепрезидент AstraZeneca.

Що відомо про лікування коронавірусу антитілами

Раніше Управління з санітарного нагляду за якістю медикаментів США (FDA) схвалило використання коктейлю на основі антитіл від компанії Eli Lilly для лікування COVID-19.