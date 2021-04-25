Очільниця ГО Всеукраїнська платформа донорства iDonor Ірина Заславець розповіла, що у хлопчика був тричі на тиждень гемодіаліз. Для отримання донорської нирки для дитини лікарі полетіли до Запоріжжя.

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Єдиним шансом для нього повернутися додому увесь цей час була трансплантація нирки. Однак в Україні для діток, які не мали донора серед рідних, це було практично неможливо. Раніше було. Але, на щастя, не тепер,

– повідомила Заславець.

Так, орган належав 41-річній жінці, яка померла через інсульт. Тест на сумісність підтвердив, що нирка на 100% підходить Богданчику.

"З Богом!" – сказали трансплантологи, підходячи до операційного столу. А за дві години уже вітали один одного із першою успішною посмертною трансплантацією. Донорська нирка запрацювала", – додала засновниця ГО Всеукраїнська платформа донорства iDonor.

До слова, завдяки життю 41-річної жінки медики провели три операції – трансплантації двох нирок і печінки.