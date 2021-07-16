В Охматдиті почали пересаджувати нирки малюкам: однак медикам бракує обладнання

У лікарні Охматдит вперше почали здійснювати посмертну пересадку нирок від донорів для малюків. Вже здійснили 6 успішних операцій безплатно. Також проводять й інші вузькопрофільні оперативні втручання дітлахам з вадами здоров'я.

Генеральний директор Охматдиту Володимир Жовнір розповів про нову методику – трансплантацію кісткового мозку та органну трансплантацію. Для цього потрібна дуже сильна лабораторна база, вміння лікарів та робота команди

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"Тут найкращі професіонали по хірургії та педіатрії в країні. Ці професіонали створюють і нові напрямки, і нові методи лікування, і роблять все можливе, щоб українські діти отримували те найкраще, що є у світі", – сказав Жовнір.

10 тисяч операцій щороку

В Охматдиті щороку проводять приблизно 10 тисяч різних оперативних втручань. Працюють фахівці, які використовують новітні методики лікування. Зокрема, для пацієнтів зі спинально-м'язовою атрофією застосовують генну терапію, що дарує дитині другий шанс на повноцінне життя.

Нещодавно з'явився новий напрямок – перинатальна діагностика, завдяки якій виявити захворювання у малюків можна ще до їхнього народження.

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Бракує сучасного обладнання

Щоправда, використовувати сучасні методики стає все складніше через брак сучасного обладнання.

У нас є розрив між тим, що наші фахівці – це фахівці високо класу, а обладнання часто ми використовуємо застаріле. Обладнання не вистачає. І наші фахівці зацікавлені, щоб ми якомога швидше отримали нове обладнання, щоб воно було саме тієї якості, яке потрібно,

– пояснив Жовнір.

Закупівля обладнання в Охматдит відбувається на тендерній основі. Процес значно затягується через зриви процедур. Проте у профільному міністерстві повідомили, що обладнання для нового корпусу Охматдиту можуть придбати за спрощеною переговорною процедурою.

Керівництво лікарні сподівається, що вже до кінця 2021 року дітлахів почнуть лікувати у новому корпусі, обладнаному усім необхідним для проведення операцій за сучасними методиками.