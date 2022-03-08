У відомстві повідомили, що відтепер маленька пацієнтка почувається добре, її грудна клітина вже закрита, вона може дихати самостійно. Загрози життю немає.
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За прогнозами лікарів, якщо реабілітація відбуватиметься за планом, за кілька тижнів мама зможе забрати дівчинку,
– йдеться в повідомленні.
МОЗ висловило подяку лікарям, які виявляють справжній героїзм, проводячи операції у перервах між повітряними тривогами.
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