В Охматдиті провели складну операцію на серці дівчинки

Попри війну в Україні, лікарі-хірурги столичного "Охматдиту" провели складну операцію дівчинці, серце якої билося назовні.

У відомстві повідомили, що відтепер маленька пацієнтка почувається добре, її грудна клітка вже закрита, вона може дихати самостійно. Загрози життю немає.

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За прогнозами лікарів, якщо реабілітація відбуватиметься за планом, за кілька тижнів мама зможе забрати дівчинку,

– йдеться в повідомленні.

МОЗ висловило подяку лікарям, які виявляють справжній героїзм, проводячи операції у перервах між повітряними тривогами.

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