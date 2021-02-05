Охолодження голови допомагає не втратити волосся під час лікування раку

У новому дослідженні вчені показали, що охолодження перешкоджає проникненню хімієтерапевтичних препаратів в клітини волосяних фолікулів.

Чому виникає облисіння при хімієтерапії

Алопеція (втрата волосся) в результаті хімієтерапії – тимчасові побічний ефект лікування раку. Однак відомо, що вона – одна з важливих причин стресу і тривожності у пацієнтів. Таке облисіння розвивається, тому що мета хімієтерапевтичних препаратів – клітини організму, які швидко діляться. Швидкість поділу клітин волосяних фолікулів – одна з найвищих.

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Як діє охолодження

Охолодження скальпа – порівняно новий і безпечний метод лікування втрати волосся при хімієтерапії. Кілька досліджень показали його ефективність. В середньому охолодження зменшує втрату волосся на 50%.

Знання біологічних механізмів захисної дії охолодження скальпа може допомогти удосконалити методи лікування облисіння при хімієтерапії.

Нові дані

У новому дослідженні вчені провели серію експериментів на культурах клітин волосяних фолікулів людей. Вчені змогли заміряти, скільки хімієтерапевтичних препаратів проникає в клітини волосяного фолікула.

Вони виявили, що в культурі тканин (тобто, без судин) кількість ліків в клітинах набагато менше в місцях із низькою температурою. Тобто, дослідження вперше продемонструвало, що охолодження має пряму захисну дію на ці клітини.