Окуляри для читання вже не потрібні: у США схвалили інноваційні краплі для очей

Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило очні краплі Vuity як перший повноцінний засіб для боротьби з пресбіопією – порушенням зору.

За словами розробників, новий препарат здатний замінити окуляри для читання та спростити життя приблизно 128 мільйонам американців, які страждають від цього захворювання.

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Найближчими днями Vuity почнуть продаватися за рецептом у мережевих аптеках по всій території США.

Що відомо про пресбоіпію

Пресбіопія – що це? Це природне порушення зору, внаслідок якого людина починає погано бачити на близьких відстанях. Цю патологію також називають віковою далекозорістю. Рано чи пізно її виявляють у кожного, незалежно від початкового стану зору та способу життя, з різницею лише у швидкості прогресування.



Найпершими з цим стикаються люди старшого віку. Вона дає про себе знати в 40 – 50 років.

Також недуга відома як "старечий зір". Хоча іноді проявляється у молодшого покоління.

У міру того, як людина старіє, рогівка та кришталик ока починають тверднути. В результаті – очним м'язам потрібно все більше зусиль, щоб сфокусуватися на невеликих об'єктах. Як правило, ця проблема вирішується за допомогою окулярів для читання або контактних лінз.

Читати можна буде без окулярів

Однак компанія Allergan стверджує, що вона має більш сучасну та технологічну пропозицію. Очні краплі Vuity потрібно використовувати один раз на день. Після цього активний інгредієнт пілокарпін стимулює очне яблуко та зменшує розмір зіниці.

Якщо простіше, препарат працює за аналогією з фотоапаратом – коли лінза зменшується і на неї потрапляє менше світла, картинка стає різкішою. Так діють і нові краплі – очам людини стає простіше фокусуватись на предметах протягом тривалого часу.

На додаток Allergan розробила технологію pHast, яка дозволяє краплям швидко пристосовуватися до фізіологічного складу слізної плівки.

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Дослідження ефективності

У межах третьої фази тестування, компанія перевірила краплі на 750 добровольцях віком від 40 до 55 років. Усі учасники, які страждали на підтверджену пресбіопію, підтвердили ефективність препарату.

У середньому пацієнти під впливом засобу могли прочитати 3 та більше додаткових рядків на діаграмі для перевірки зору. Автори також встановили, що краплі активно діють протягом доби та не впливають на якість зору у довгостроковій перспективі.