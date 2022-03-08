Частково перестали функціонувати вже понад пів сотні медзакладів. Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко у ефірі телеканалу "Рада", передає 24 канал.

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На жаль, терористи вивели з ладу вже 61 лікарню,

– сказав глава МОЗ.

У більшості з цих медзакладів – пошкоджені вікна, обстріляні поверхи.

Наприклад, в Ізюмі окупанти вщент знищили нове приймальне відділення, яке відкрили тільки цьогоріч.

"Напевне окупантів дратує якість наших медзакладів. Новітнє обладнання також знищене. Це неприпустимо і порушує усі конвенції, зокрема Женевську", – додав Ляшко.

Однак не усі з цих 61 лікарень не працюють. Оскільки паралельно з тим, як агресор їх руйнує, комунальні служби та рятівники допомагають медикам. Завдяки їм лікарні не зупиняють роботу.

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