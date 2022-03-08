Окупанти вже вивели з ладу 61 лікарню, – Ляшко

Зараз у найгарячіших точках України ситуація із медичною системою досить складна. Російські терористи руйнують навіть лікарні.

Частково перестали функціонувати вже понад пів сотні медзакладів. Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко у ефірі телеканалу "Рада", передає 24 канал.

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На жаль, терористи вивели з ладу вже 61 лікарню,

– сказав глава МОЗ.

У більшості з цих медзакладів – пошкоджені вікна, обстріляні поверхи.

Наприклад, в Ізюмі окупанти вщент знищили нове приймальне відділення, яке відкрили тільки цьогоріч.

"Напевне окупантів дратує якість наших медзакладів. Новітнє обладнання також знищене. Це неприпустимо і порушує усі конвенції, зокрема Женевську", – додав Ляшко.

Однак не усі з цих 61 лікарень не працюють. Оскільки паралельно з тим, як агресор їх руйнує, комунальні служби та рятівники допомагають медикам. Завдяки їм лікарні не зупиняють роботу.

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