Бойовики на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей 1 лютого розпочали вакцинацію проти коронавірусу. Для цього вони використовують російський препарат "Супутник V".

Джерело: 24 канал

У Донецьку є 17 пунктів вакцинації. Про це повідомили окупаційні ЗМІ.

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Вакцинація на окупованому Донбасі

Сьогодні о 15:00 за московським часом у Донецьку почалася вакцинація від COVID-19 російською вакциною "Супутник V",

– розповіли у так званому "МОЗ" бойовиків.

Трохи раніше у той же день вакцинацію розпочали в окупованому Луганську. Представники окупаційної влади кажуть, що щеплення проводитимуть безкоштовно та на добровільній основі.

До речі, бойовики очікують на регулярне постачання "Супутника V".

Спочатку будуть вакцинувати медиків, соцпрацівників, а також співробітників "силових структур".

Зауважимо, одному з перших щеплення зробили місцевому ватажку бойовиків Денису Пушиліну.



На окупованому Донбасі вакцинували ватажка бойовиків / Фото телеграм-канал Skabeeva

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