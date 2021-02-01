В окупованому Донбасі розпочали вакцинацію російською вакциною проти COVID-19
Бойовики на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей 1 лютого розпочали вакцинацію проти коронавірусу. Для цього вони використовують російський препарат "Супутник V".
Джерело: 24 канал
У Донецьку є 17 пунктів вакцинації. Про це повідомили окупаційні ЗМІ.
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Вакцинація на окупованому Донбасі
Сьогодні о 15:00 за московським часом у Донецьку почалася вакцинація від COVID-19 російською вакциною "Супутник V",
– розповіли у так званому "МОЗ" бойовиків.
Трохи раніше у той же день вакцинацію розпочали в окупованому Луганську. Представники окупаційної влади кажуть, що щеплення проводитимуть безкоштовно та на добровільній основі.
До речі, бойовики очікують на регулярне постачання "Супутника V".
Спочатку будуть вакцинувати медиків, соцпрацівників, а також співробітників "силових структур".
Зауважимо, одному з перших щеплення зробили місцевому ватажку бойовиків Денису Пушиліну.
На окупованому Донбасі вакцинували ватажка бойовиків / Фото телеграм-канал Skabeeva
Головне про російську вакцину проти коронавірусу
- Наразі "Супутник V" не пройшов всіх етапів клінічних випробувань.
- Попри це в Росії почали вакциновувати цим препаратом населення.
- Люди, яким зробили щеплення "Супутником V" скаржаться на побічні ефекти. Зокрема, підвищену температуру тіла та біль.
- Україна не планує використовувати російський препарат. Президент Володимир Зеленський заявив, що безпечність російської вакцини ніхто не може гарантувати.
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