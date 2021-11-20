Актуальна статистика COVID-19 в Криму

Впродовж доби 19 листопада у Криму зареєстрували 886 випадків COVID-19.Також офіційно підтвердили 22 летальних випадки. Одужали 885 пацієнтів.

Увага Чим підступний новий варіант штаму Дельта AY.4.2

Також за добу лабораторіями на території Криму провели 6 873 тестів на виявлення коронавірусної хвороби.

Від початку пандемії на півострові виявлено понад 113 тисяч випадків коронавірусу, померли 3374 пацієнтів.

Усього за час пандемії в Криму підтвердили 113 018 випадків інфікування коронавірусом. Станом на 20 листопада одужали 100 697 людей.

Чи варто вірити статистиці окупантів Відомості російської влади Криму та Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не показує багатьох важливих факторів, включаючи інфікування серед російських військових і спецслужб.

До слова, раніше через коронавірусний колапс в окупованому Криму на в'їзді до півострова встановили блокпости.

Крім цього, нещодавно окупанти визнали, що морги Криму не справляються з навантаженням.