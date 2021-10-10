В окупованому Криму сплеск COVID-19: за добу виявили рекордну кількість хворих

В окупованому Росією Криму за добу зареєстрували більш ніж 500 нових випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Це найбільша кількість від початку пандемії.

За минулу добу в Криму виявили 519 хворих на коронавірус. Загальна кількість зареєстрованих пацієнтів на півострові зросла до 83 760.

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Впродовж 9 жовтня від коронавірусу померли 8 кримчан. Натомість одужали 105 людей.

Від початку пандемії в окупованому Криму зареєстрували 2 680 смертей внаслідок COVID-19. При цьому 71 191 пацієнт одужав.

Введені обмеження в Криму:

Введено масковий режим і соціальне дистанціювання, зокрема в громадському транспорті.

Заборонена робота громадського харчування вночі з 23.00 до 08.00 (за винятком 114 підприємств громадського харчування, яким дозволили працювати в Криму до 01:00).

Закриті фудкорти в ТЦ – їжа продається лише на виніс.

Заборонено надання послуг по організації видовищно-розважальних заходів. Виняток – театри та кінотеатри з заповненістю не більше 50%.

Заборонені проведення загальноміських масових заходів.

Двічі на тиждень (в середу та неділю) заборонена робота атракціонів, аквапарків та розважальних центрів для проведення генерального прибирання і дезінфекційних заходів.

Організації з відпочинку та оздоровлення дітей працюють у закритому режимі (весь персонал повинен проживати на території організації).

Примусова вакцинація на півострові

Окрім цього, окупаційна влада Криму ввела обов'язкову вакцинацію для працівників установ, що надають послуги з санаторно-курортного лікування, організації відпочинку та оздоровлення дітей, громадського харчування, екскурсійного обслуговування, а також для співробітників сфери транспорту.