Про поширення хвороби серед дітей повідомив так званий "заступник міністра охорони здоров'я Криму" Антон Лясковський. Чиновник окупаційної влади запевнив, що випадки – поодинокі.

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Контактних дітей перевели в обсерватор

Росспоживнагляд провів епідеміологічне розслідування. Контактних дітей перевели в обсерватор. Щодо тих, у кого коронавірус вже підтвердили, то їх госпіталізували в інфекційну лікарню. Медики кажуть, що стан дітей – не важкий.

Яка ситуація з коронавірусом в окупованому Криму?

Станом на 20 червня на півострові виявили 61 612 випадків коронавірусу, 2 155 людей померли. Одужали 56 496 осіб.

В Росії протягом останнього тижня зросла захворюваність на COVID-19

В Росії останнім часом кількість нових випадків коронавірусу зросла на 30%. Особливо високий приріст інфікування фіксують серед молодого населення – переважно мовиться про вік 30 – 40 років. Російська влада вважає, що це – через поширення нових штамів вірусу. Окрім цього в Росії зросла кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації.