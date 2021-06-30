Про це під час наради з головою окупаційної адміністрації Криму Сергієм Аксьоновим заявила керівниця "регіонального управління" Росспоживнагляду Наталія Пеньковська.

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За результатами секвенування на території Криму виділяються як традиційні штами нової коронавірусної інфекції, так і штами, викликані британським та індійським варіантом,

– зазначила вона.

За її словами, все частіше хворіють молоді жителі півострова, найбільше хворих серед людей 18 – 27 і 30 – 49 років.

Коронавірус в Криму: коротко