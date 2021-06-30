В окупованому Криму виявили коронавірус штаму Дельта
30 червня 2021 , 14:43Читать новость на русском
Джерело:Сергій Аксьонов
В окупованому Росією Криму вперше виявили коронавірус штаму Дельта та Альфа. На півострові спостерігається змішане циркулювання коронавірусу.
Про це під час наради з головою окупаційної адміністрації Криму Сергієм Аксьоновим заявила керівниця "регіонального управління" Росспоживнагляду Наталія Пеньковська.
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За результатами секвенування на території Криму виділяються як традиційні штами нової коронавірусної інфекції, так і штами, викликані британським та індійським варіантом,
– зазначила вона.
За її словами, все частіше хворіють молоді жителі півострова, найбільше хворих серед людей 18 – 27 і 30 – 49 років.
Коронавірус в Криму: коротко
- За минулу добу в Криму зареєстрували майже 300 нових випадків COVID-19.
- З початку пандемії коронавірусною інфекцією в Криму заразилися 48 386 осіб.
- Одужали за добу 199 осіб, за весь період – 43 433 особи.
- За інформацією окупаційної влади, напередодні від коронавірусу померли 7 пацієнтів, всього померли 1 505 осіб.