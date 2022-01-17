Про перший випадок на півострові повідомив підконтрольний Росії так званий глава Криму Сергій Аксьонов. У зв'язку з цим окупаційна влада ввела низку обмежень.

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Обмеження в окупованому Криму

"Тобто ми перебуваємо в зоні ризику. У зв'язку з цим ми вжили запобіжні заходи організаційного характеру", – сказав він.

За його словами, окупаційна влада "ухвалила рішення" заборонити проведення масових заходів.

Також (проводити – 24 канал) наради лише у великих залах, масковий режим у всіх установах, без винятку,

– додав Аксьонов.

Інші заборони на півострові

Раніше в Криму окупаційна влада заборонила людям, старше 65 років, виходити з дому.

Також на окупованому півострові запровадили обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для певних груп населення.

А з 17 січня в Криму посилили антиковідні обмеження. Так, у закладах громадського харчування, торгових центрах, салонах, саунах, фітнес-центрах, театрах та кінотеатрах знову мають вимагати QR-коди у відвідувачів.

Запровадили і заборону на розважальні заходи у ресторанах. Також продовжили заборону на роботу хостелів "до особливого розпорядження".

Увага! Минулої доби в Криму виявили 148 нових випадків захворювання на COVID-19. Однак дані російської влади Криму та Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами.



Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не показує багатьох важливих факторів, включаючи інфікування у лавах російських військових та спецслужб.

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