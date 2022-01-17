Про перший випадок на півострові повідомив підконтрольний Росії так званий глава Криму Сергій Аксьонов. У зв'язку з цим окупаційна влада ввела низку обмежень.
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Обмеження в окупованому Криму
"Тобто ми перебуваємо в зоні ризику. У зв'язку з цим ми вжили запобіжні заходи організаційного характеру", – сказав він.
За його словами, окупаційна влада "ухвалила рішення" заборонити проведення масових заходів.
Також (проводити – 24 канал) наради лише у великих залах, масковий режим у всіх установах, без винятку,
– додав Аксьонов.
Інші заборони на півострові
Раніше в Криму окупаційна влада заборонила людям, старше 65 років, виходити з дому.
Також на окупованому півострові запровадили обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для певних груп населення.
А з 17 січня в Криму посилили антиковідні обмеження. Так, у закладах громадського харчування, торгових центрах, салонах, саунах, фітнес-центрах, театрах та кінотеатрах знову мають вимагати QR-коди у відвідувачів.
Запровадили і заборону на розважальні заходи у ресторанах. Також продовжили заборону на роботу хостелів "до особливого розпорядження".
Що відомо про штам Омікрон: головне
- Дані ВООЗ показують, що варіант, вперше виявлений у листопаді, швидко поширився та був помічений як мінімум у 128 країнах. Однак, хоча кількість випадків захворювання зросла до рекордного рівня, показники госпіталізації та смертності часто нижчі, ніж на інших етапах пандемії.
- Омікрон поширюється легше, ніж інші штами коронавірусу, і вже став домінуючим у багатьох країнах. Ним легше заразитися також тим, хто був вакцинований або раніше хворів на попередні варіанти вірусу.
- Згідно з ранніми дослідженнями, при варіанті Омікрон менш ймовірне тяжке захворювання, ніж при попередньому Дельта-варіанті.