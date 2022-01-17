В окупованому Криму вперше виявили Омікрон

Окупаційна так звана влада повідомила, що у Криму виявили перший випадок інфікування штамом коронавірусу Омікрон.

Про перший випадок на півострові повідомив підконтрольний Росії так званий глава Криму Сергій Аксьонов. У зв'язку з цим окупаційна влада ввела низку обмежень.

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Обмеження в окупованому Криму

"Тобто ми перебуваємо в зоні ризику. У зв'язку з цим ми вжили запобіжні заходи організаційного характеру", – сказав він.

За його словами, окупаційна влада "ухвалила рішення" заборонити проведення масових заходів.

Також (проводити – 24 канал) наради лише у великих залах, масковий режим у всіх установах, без винятку,

– додав Аксьонов.

Інші заборони на півострові

Раніше в Криму окупаційна влада заборонила людям, старше 65 років, виходити з дому.

Також на окупованому півострові запровадили обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для певних груп населення.

А з 17 січня в Криму посилили антиковідні обмеження. Так, у закладах громадського харчування, торгових центрах, салонах, саунах, фітнес-центрах, театрах та кінотеатрах знову мають вимагати QR-коди у відвідувачів.

Запровадили і заборону на розважальні заходи у ресторанах. Також продовжили заборону на роботу хостелів "до особливого розпорядження".

Що відомо про штам Омікрон: головне

Дані ВООЗ показують, що варіант, вперше виявлений у листопаді, швидко поширився та був помічений як мінімум у 128 країнах. Однак, хоча кількість випадків захворювання зросла до рекордного рівня, показники госпіталізації та смертності часто нижчі, ніж на інших етапах пандемії.

Омікрон поширюється легше, ніж інші штами коронавірусу, і вже став домінуючим у багатьох країнах. Ним легше заразитися також тим, хто був вакцинований або раніше хворів на попередні варіанти вірусу.

Згідно з ранніми дослідженнями, при варіанті Омікрон менш ймовірне тяжке захворювання, ніж при попередньому Дельта-варіанті.

Минулої доби в Криму виявили 148 нових випадків захворювання на COVID-19. Однак дані російської влади Криму та Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами.Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не показує багатьох важливих факторів, включаючи інфікування у лавах російських військових та спецслужб.