Поширення недуги

Складну ситуацію визнали у так званому "Міністерстві охорони здоров'я Криму". Втім, експерти припускають, що цифри можуть бути ще більшими.

Актуально Різкий стрибок: понад 27 тисяч нових COVID-хворих за добу

Також за минулу добу у регіоні від COVID-19 померло 18 людей. Водночас побороти хворобу змогли 969 людей. За добу було провели 11 062 тести.

Загальна картина захворюваності

Всього з початку пандемії в Криму зафіксували 99 721 випадок зараження коронавірусом.

Померли від недуги 3 067 осіб.

Одужали за весь час – 87 658 осіб.

Чи варто вірити статистиці окупантів Відомості російської влади Криму та Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами.



Правозахисники Відомості російської влади Криму та Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами.Правозахисники стверджують , що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування серед російських військових і спецслужб.

Пандемія в окупованому Криму: окупанти б'ють на сполох

Як раніше повідомлялося, окупанти Криму б'ють на сполох через неконтрольовану ситуацію з коронавірусом.

Нагадаємо! Влада окупованого Криму заборонила літнім людям виходити на вулицю.

Раніше також повідомлялося, що через коронавірусний колапс в окупованому Криму на в'їзді до півострова встановлять блокпости.

Крім цього, нещодавно окупанти визнали, що морги Криму не справляються з навантаженням.