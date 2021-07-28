Це значно більше, ніж минулої доби, коли у місті також був рекордний приріст нових випадків COVID-19. Так, 27 липня Токіо повідомило про 2 848 інфікованих.

До теми За минулу добу в Україні виявили близько 700 нових COVID-хворих

Також відомо, що ще 16 людей, пов'язаних з Олімпійськими іграми в Токіо, отримали позитивний результат тесту на COVID-19.

За словами організаторів, ці 16 людей:

9 підрядників,

4 офіційних людини, пов'язаних з іграми,

2 представники ЗМІ,

волонтер.

При цьому ЗМІ повідомили, що з цих людей не зупинявся в Олімпійському селищі.

Нагадаємо, на Олімпіаді у Токіо виявили перший випадок COVID у спортсмена після змагань.

Додамо, у день відкриття Олімпійських ігор в Токіо Організаційний комітет заявив про 19 нових випадків коронавірусу

Олімпіада та коронавірус