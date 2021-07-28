Це значно більше, ніж минулої доби, коли у місті також був рекордний приріст нових випадків COVID-19. Так, 27 липня Токіо повідомило про 2 848 інфікованих.
До теми За минулу добу в Україні виявили близько 700 нових COVID-хворих
Також відомо, що ще 16 людей, пов'язаних з Олімпійськими іграми в Токіо, отримали позитивний результат тесту на COVID-19.
За словами організаторів, ці 16 людей:
- 9 підрядників,
- 4 офіційних людини, пов'язаних з іграми,
- 2 представники ЗМІ,
- волонтер.
При цьому ЗМІ повідомили, що з цих людей не зупинявся в Олімпійському селищі.
Нагадаємо, на Олімпіаді у Токіо виявили перший випадок COVID у спортсмена після змагань.
Додамо, у день відкриття Олімпійських ігор в Токіо Організаційний комітет заявив про 19 нових випадків коронавірусу
Олімпіада та коронавірус
- Олімпійські ігри-2020 перенесли на 1 рік через пандемію коронавірусу.
- Вони стартували 23 липня і триватимуть до 8 серпня на 42 аренах.
- Близько 11 тисяч спортсменів з більш як 205 країн виступлять у 33 видах спорту і розіграють 339 комплектів нагород.
- Загалом на Олімпіаді з початку цього місяця вже більш ніж 150 виявлених випадків COVID-19.