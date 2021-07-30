Олімпійські ігри та психічне здоров'я: чим жертвують спортсмени для перемоги – яскраві приклади

Десятиліттями професійних спортсменів переконували, що потрібно відкинути сумніви та зосередитися на перемозі. Втім, навіть якщо ви не слідкуєте за спортом, варто знати, що під час Олімпійських ігор-2020 знайшлось місце і для розмов про психічне здоров'я і психологічний тиск під час великих змагань.

Відомі люди в різних спортивних сферах, такі як Сімона Байлз, Ольга Харлан, Майкл Фелпс та багато інших, наважились говорити про власні ментальні проблеми. Більше про їхні історії й не тільки – читайте далі.

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Олімпійські ігри та mental health

Дослідження, яке група нідерландських науковців проводила ще у 2018 році із залученням Олімпійського комітету показало, що проблеми з психічним здоров'ям трапляються у 16 – 34 % професійних спортсменів. Починаючи від проблем з алкогольною залежністю до розладів сну та тривожних чи депресивних розладів.

У Службі консультування, психології та психіатрії також виявили, що кожен третій елітний спортсмен страждає від тривоги та депресії.

Українська шаблістка Ольга Харлан

Після поразки жінка заявила, що бере паузу у великому спорті. За її словами, від початку 2021 року вона жила тільки з думками про Олімпіаду – і цей тиск міг вплинути на її результати.

"Чи розчарувала саму себе? Так. Чи відчуваю я себе слабкою? Так. Чи винен в цьому хтось крім мене? Ні. Ми самі господарі своєї долі і життя. Сьогодні я не змогла впоратися саме з емоціями. Іноді емоції керують нами. Сьогодні так було і зі мною. Півтора року без змагальної практики – мабуть, вплинуло на мене", – написала Ольга.



Ольга Харлан / Фото Getty Images

Американська гімнастка Сімона Байлз

Протягом багатьох років Сімона Байлз була однією з найкращих у цій сфері. Однак вона також заявила, що знімається зі змагань. Усе через психологічні проблеми.

Поставте своє психічне здоров'я на перше місце, адже якщо ви цього не зробите, ви не досягнете такого успіху, якого прагнете,

– заявила вона.

Тенісистка Наомі Осака

У травні 2021 року вона розповіла, що страждає від депресії з 2018 року. Саме через проблеми з ментальним здоров'ям жінка відмовилась від участі в турнірі "Ролан Гаррос".

Плавець Майкл Фелпс

Володар рекордних 23 золотих медалей. Він уже на пенсії, але давно відкрито розповідає про свою боротьбу за психічне здоров'я. Фелпс заявив, що замислювався про самогубство після Олімпійських ігор-2012 року через депресію.

"Ми люди. Ніхто не ідеальний. Так що, це нормально, коли все йде не за планом", – сказав Фелпс.

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Американська бігунка Ша'Керрі Річардсон

Вона не приховувала проблем, з якими вона зіткнулася, готуючись до Олімпіади, на яку не потрапила. 21-річну спортсменку відсторонили за вживання марихуани. Вона сказала, що хотіла приховати біль смерті своєї матері, не кажучи вже про тиск.

Австралійський плавець Джек Маклафлін

Він стримав сльози після того, як завоював срібну медаль у чоловічому запливі на 400 метрів вільним стилем на Олімпійських іграх-2020. Чоловік описав свій тиск під час тренувань під час пандемії, коли ледве не покинув великий спорт.

"Це все для моєї родини та друзів. Вони дійсно допомогли мені, я дуже боровся. Я тренуюся до 10 – 11 разів на тиждень. Тож робити щось, коли ви не впевнені на 10 %, що насправді дійдете до перемоги – це досить складно", – сказав Маклафлін.



Джек Маклафін / Фото The Australian

Дженні Ріссведс зі Швеції

Вона стала наймолодшою ​​чемпіонкою з гірських велосипедів серед жінок, коли виграла золото на Чемпіонаті світу у 2016 році в Ріо у 22 роки. Через рік дві смерті в її родині викликали депресію.

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Тож, чим більше спортсменів будуть говорити про цей бік професійного спорту, тим більше шансів, що принаймні частину цих проблем розв'яжуть.