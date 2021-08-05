За минулу добу, 4 серпня, у столиці Японії зареєстрували 5 042 випадків зараження коронавірусом. Це майже на тисячу більше, ніж днем ​​раніше, коли в країні виявили 4 166 інфікованих.

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По всій країні також зареєстрували сумний рекорд – добовий приріст інфікованих вперше перевищив поріг 15 000.

Тим часом уряд Японії розширив надзвичайний стан ще на 8 префектур. Загалом нині у 15 префектурах країни до 31 серпня діятимуть суворі карантинні обмеження та заборона на продаж алкоголю. Все для того, аби зупинити поширення штаму коронавірусу Дельта.

Нині цим варантом інфіковані близько 90% мешканців Токіо. Частка таких пацієнтів висока і в багатьох інших містах країни.

Інфекції безпрецедентно поширюються в мегаполісах і інших місцях… Зі збільшенням числа інфікованих, число пацієнтів у важкому стані також зростає,

– повідомив прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суґа.

Темпи поширення вірусу невтішні: ситуація може погіршитись

Група експертів, які консультують уряд, попередили, що ситуація може погіршитися.

Зокрема вони прогнозують, що якщо темпи захворюваності не знизяться, то середня тижнева кількість COVID-хворих лише в столиці може зрости приблизно до 10 900. Нині ж цей середній показник становить 3 646,9.

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Джерело: Forbes