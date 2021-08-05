В олімпійському Токіо черговий COVID-рекорд: хворих на тисячу більше, ніж днем раніше
Джерело:KYODO NEWS
У Токіо добовий приріст хворих на коронавірус перевищив 5 тисяч. Це вперше за весь час пандемії.
За минулу добу, 4 серпня, у столиці Японії зареєстрували 5 042 випадків зараження коронавірусом. Це майже на тисячу більше, ніж днем раніше, коли в країні виявили 4 166 інфікованих.
До теми Надзвичайний стан у Японії: обмеження розширили через Олімпійські ігри-2020
По всій країні також зареєстрували сумний рекорд – добовий приріст інфікованих вперше перевищив поріг 15 000.
Тим часом уряд Японії розширив надзвичайний стан ще на 8 префектур. Загалом нині у 15 префектурах країни до 31 серпня діятимуть суворі карантинні обмеження та заборона на продаж алкоголю. Все для того, аби зупинити поширення штаму коронавірусу Дельта.
Нині цим варантом інфіковані близько 90% мешканців Токіо. Частка таких пацієнтів висока і в багатьох інших містах країни.
Інфекції безпрецедентно поширюються в мегаполісах і інших місцях… Зі збільшенням числа інфікованих, число пацієнтів у важкому стані також зростає,
– повідомив прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суґа.
Темпи поширення вірусу невтішні: ситуація може погіршитись
Група експертів, які консультують уряд, попередили, що ситуація може погіршитися.
Зокрема вони прогнозують, що якщо темпи захворюваності не знизяться, то середня тижнева кількість COVID-хворих лише в столиці може зрости приблизно до 10 900. Нині ж цей середній показник становить 3 646,9.
Спалах коронавірусу на Олімпійських іграх-2020: основне
Джерело: Forbes
- За минулу добу, 4 серпня, на Олімпійських іграх-2020 зафіксували 31 нового хворого на коронавірус. Це рекордне число від початку проведення ігор.
- Серед хворих – ще один, шостий член грецької збірної зі спортивного плавання. Команда з Греції була змушена відмовитися від участі через спалах всередині групи. Усіх шістьох хворих ізолювали в готельних номерах, а інші 6 членів повернулися додому.
- Загальна кількість хворих на COVID-19 людей, пов'язаних з Олімпійськими іграми в Токіо, становить 353. Серед них декілька спортсменів.