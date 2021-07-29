Олімпійську збірну з Австралії відправили в ізоляцію: у Токіо знову спалах COVID-19

Олімпійську команду Австралії з легкої атлетики відправили на карантин. Це сталося після того, як виявили перший випадок COVID-19 у спортсмена після змагань.

Збірну Австралії з легкої атлетики відправили на карантин

Австралійські олімпійці із ним контактували. Загалом в ізоляції – 63 людини.

Члени збірної Австралії з легкої атлетики на Олімпійських іграх в Токіо ізолюються в своїх кімнатах задля запобіжного заходу,

– мовиться в повідомленні.

Рішення про термінову ізоляцію понад пів сотні осіб прийнято керівництво збірної після підтвердження діагнозу COVID-19 у чемпіона світу зі стрибків з жердиною американця Сема Кендрікса. Він раніше тренувався разом з австралійським стрибуном Кертісом Маршаллом.

Рекордна кількість нових COVID-випадків в Токіо

Джерело: Kyodo News

Ба більше, у Токіо знову рекордний приріст інфікованих коронавірусом за добу. Серед учасників і персоналу Олімпіади виявили 24 нові випадки COVID-19. Це найбільший добовий показник, який був зареєстрований з початку ігор. Позитивний тест на COVID-19 отримали:

17 жителів Японії;

3 спортсмени з-за кордону, які проживали в Олімпійському селищі.

За інформацією Організаційного комітету, загалом під час Олімпіади вже зафіксували 193 випадки коронавірусу. За учора, 28 серпня, там зафіксували 3 177 нових заражень.