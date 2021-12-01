Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус. Він вважає, що заборони на поїздки не зможуть запобігти міжнародному поширенню цьому штаму.

Важливо ВООЗ пояснили, чому проти створення нової вакцини через штам Омікрон

За його словами, країни повинні вживати лише заходів щодо зниження ризику, відповідно до міжнародних медико-санітарних правил.

Зокрема, це включає заходи щодо затримки або скорочення поширення нового варіанту, наприклад:

скринінг пасажирів перед поїздкою та/або після прибуття;

або застосування карантину до міжнародних мандрівників.

Загальні заборони на поїздки не зможуть запобігти міжнародному поширенню Омікрону, і вони лягають важким тягарем на життя і засоби до існування,

– заявив він.

Омікрон та обмеження на подорожі:

Вперше новий варіант коронавірусу ідентифікували британські дослідники 24 листопада. Зокрема, генетики виявили в штамі 32 мутації, які свідчать про більшу здатність до поширення та ймовірну стійкість штаму до дії наявних вакцин.

Тож ЄС має намір рекомендувати країнам переглядати умови в'їзду, щоб стримати поширення штаму Омікрон.

Деякі країни вже прийняли рішення призупинити авіасполучення з ПАР. Зокрема, Велика Британія й Німеччина, згодом до них долучилися Хорватія й Італія та Нідерланди.

Українське МЗС теж рекомендує українцям наразі утриматися від поїздок до Південної Африки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.

Через Омікрон уряд вводить ізоляцію при в'їзді громадян в Україну / Джерело: Урядовий портал / Інфографіка 24 каналу