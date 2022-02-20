Омікрон у дітей: 3 перших симптоми, на які батькам варто звернути увагу

Штам коронавірусу Омікрон вражає не лише дорослих. Захворюваність на коронавірус значно зросла і серед дітей.

Найважче переносять штам коронавірусу Омікрон діти до року. Утім є кілька основних ознак, які проявляються на початку захворювання і допоможуть батькам розпізнати інфекцію.

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Як розпізнати перші ознаки штаму Омікрон у дітей

Лише за минулу добу, 20 лютого, на коронавірус захворіло 1 473 дітей. Зростання кількості нових хворих з-поміж малечі пов'язують саме із новим штамом Омікрон.

Тож 3 основні симптоми, які дозволять розпізнати перші ознаки Омікрону у дітей:

характерний прояв коронавірусу у найменших – різке підвищення температури;

часто спостерігають нежить або закладеність носа;

так зване "сухе" горло, коли воно дере і пече. Як наслідок – у маленьких дітей погіршується апетит.

Крім того, серед характерних ознак захворювання упродовж першої – другої доби інфікування – у дітей погано збивається температура.

Як вберегти свою дитину

Варто наголосити, що єдиним способом вберегти себе та своїх близьких від важких наслідків недуги та уникнути потрапляння у лікарні – це вакцинація. В Україні діти від 12 років можуть щепитися проти COVID-19 вакциною від Pfizer/BioNTech.

Як щепити свою дитину Для вакцинації дітей від коронавірусу достатньо звернутися в будь-який центр чи пункт вакцинації. Це можна зробити на сайті або за номером гарячої лінії 0 800 60 20 19. З собою треба мати свідоцтво про народження (для дітей 12 – 13 років) або паспорт та ідентифікаційний код (дітям від 14 років).



Діти 12 – 13 років для щеплення повинні мати згоду одного з батьків чи опікунів. Водночас дітям від 14 років згода батьків не потрібна – достатньо їхнього власного бажання вакцинуватись.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC), вакцина від Pfizer на 93% ефективна у запобіганні госпіталізації підлітків від 12 до 18 років.