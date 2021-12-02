Омікрон в дії: в ПАР за добу подвоїлась кількість хворих

Згідно з офіційною статистикою, кількість нових підтверджених випадків COVID-19 у Південній Африці, де вчені виявили варіант Омікрон, майже подвоїлася. За день вона зросла до 8561 у середу в порівнянні з 4373 днем раніше.

Спалах коронавірусу у ПАР

Вчені з Південної Африки заявили, що готуються до швидкого зростання випадків COVID-19 після появи нового варіанту Омікрону. За їхніми словами, існує ймовірність того, що ми будемо спостерігати подвоєння чи потроєння випадків у міру того, як рухаємося впродовж тижня.

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У Південній Африці на початку листопада спостерігався період, коли ситуація стабілізувалась. В середньому за 7 днів було близько 200 нових випадків на добу, але в середині листопада кількість нових випадків почала швидко зростати.

Попередній сплеск у Південній Африці, який викликав штам Дельта у червні та липні, призвів до того, що щоденні нові випадки досягли піку в понад 20 000. З населенням 60 мільйонів людей у Південній Африці зафіксовано понад 2,9 мільйона випадків COVID-19, у тому числі майже 90 000 смертей.

Лабораторії в Південній Африці та Ботсвані терміново проводять геномне секвенування для вивчення випадків Омікрону, щоб з'ясувати, чи він є причиною спалаху, чи викликає ускладнення і чи стійкий до вакцин.

Що зараз відомо про Омікрон

Джерело: ВООЗ

Новий штам Омікрон, який виник у Південній Африці, викликає занепокоєння.

Наразі зросла захворюваність серед молодих людей у Південній Африці саме цим штамом. Але невідомо, чи це зумовлено саме здатністю вірусу швидше розповсюджуватись, чи є інші фактори.

Зросла кількість госпіталізацій. Чи це через штам, чи через збільшення захворюваності, поки невідомо. Лікарка Анжеліка Коетзее, президентка асоціації лікарів Південної Африки стверджує, що захворювання перебігає легше.

Є дані, що імунітет від попереднього захворювання іншими штамами не ефективний, і можна повторно заразитися.

ПЛР тести ефективні, а от швидкі тести – невідомо.



Ефективність вакцин різних виробників / Інфографіка 24 каналу