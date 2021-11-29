Більше інформації щодо нового штаму вірусу з'явиться приблизно за 2 тижні. Про це в ефірі 24 каналу розповів лікар-імунолог Борис Донськой.
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У відповідь на питання про те, чи є дані щодо того, наскільки Омікрон небезпечніший за Дельту, Борись Донськой зазначив: "У нас є дані, що він має потенціал стати таким. Але чи він його реалізує – це ми дуже скоро побачимо".
Людей дійсно лякає саме невідомість. На питання, чи він небезпечніший, ніж його базовий варіант Дельта, ми не можемо зараз дати відповідь. Чи він сильніше розповсюджується – теж.
Встановлених випадків Омікрону було замало
Водночас лікар зауважив, що наразі незрозуміло, чи зможе протидіяти Омікрону імунітет проти базового вірусу, вакцинації.
"Невідомість лякає і викликає паніку. Я закликав би не панікувати, це не допоможе. Але за тиждень – півтора ми точно будемо мати відповідь", – сказав імунолог.
Відповідей не було, адже описаних випадків – дуже мало. За цей тиждень – два їх або буде багато і ми побачимо, наскільки він швидший, ніж Дельта, або їх не буде багато, що буде свідчити, що він не випереджає Дельта варіант за розповсюдженням.
Борис Донськой пояснив, що мутація – це природа вірусу. Він еволюціонує, може робити це надзвичайно швидко і еволюціонування – це єдиний його шанс вижити.
"Єдиний шанс для цього вірусу зламати нашу імунність – це мутації, які зроблять його не схожим. І тоді він зможе обдурити нашу імунну систему, яка його не одразу розпізнає".
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