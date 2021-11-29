Омікрон має потенціал стати небезпечнішим за Дельту, – лікар про новий штам COVID-19

Лише повідомлення про виявлення нового штаму коронавірусу вже призвело до закриття кордонів та скасування рейсів. Омікрон має небезпечний потенціал, проте наразі панікувати зарано.

Більше інформації щодо нового штаму вірусу з'явиться приблизно за 2 тижні. Про це в ефірі 24 каналу розповів лікар-імунолог Борис Донськой.

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У відповідь на питання про те, чи є дані щодо того, наскільки Омікрон небезпечніший за Дельту, Борис Донськой зазначив: "У нас є дані, що він має потенціал стати таким. Але чи він його реалізує – це ми дуже скоро побачимо".

Людей дійсно лякає саме невідомість. На питання, чи він небезпечніший, ніж його базовий варіант Дельта, ми не можемо зараз дати відповідь. Чи він сильніше розповсюджується – теж. Борис Донськой Лікар-імунолог

Встановлених випадків Омікрону було замало

Водночас лікар зауважив, що наразі незрозуміло, чи зможе протидіяти Омікрону імунітет проти базового вірусу, вакцинації.

"Невідомість лякає і викликає паніку. Я закликав би не панікувати, це не допоможе. Але за тиждень – півтора ми точно будемо мати відповідь", – сказав імунолог.

Відповідей не було, адже описаних випадків – дуже мало. За цей тиждень – два їх або буде багато і ми побачимо, наскільки він швидший, ніж Дельта, або їх не буде багато, що буде свідчити, що він не випереджає Дельта варіант за розповсюдженням. Борис Донськой Лікар-імунолог

Борис Донськой пояснив, що мутація – це природа вірусу. Він еволюціонує, може робити це надзвичайно швидко і еволюціонування – це єдиний його шанс вижити.

"Єдиний шанс для цього вірусу зламати нашу імунність – це мутації, які зроблять його не схожим. І тоді він зможе обдурити нашу імунну систему, яка його не одразу розпізнає".

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