Принаймні так вважають південноафриканські експерти. Тож вчені попереджають про вищий рівень повторних інфекцій. Навіть частіше, ніж це було для інших варіантів недуги.

Важливо Як міг з'явитися новий штам коронавірусу Омікрон: експерти назвали версії

Представники охорони здоров'я та вчені з усього світу уважно стежать за подіями в країні, де Омікрон виявили вперше. Тому попередні висновки кажуть, що схоже, новий штам повторно заражає людей швидше.

Втім, вони наголошують, що вакцини захищають від серйозних наслідків захворювання у будь-якому випадку.

Омікрон може стати причиною більш як половини випадків COVID в Європі

Агентство громадського здоров'я ЄС попередило, що Омікрон може викликати понад половину всіх нових інфекцій коронавірусу в Європі протягом наступних кількох місяців. Вже й з'являлися докази того, що вакцини все ще захищають від серйозних захворювань.

Ми вважаємо, якщо людина перехворіла на коронавірус, це не вбереже її від інфікування Омікроном,

– сказала Енн фон Готтберг, експертка Національного інституту інфекційних захворювань у Південній Африці.

Вона також додала: "Ми вважаємо, що кількість випадків буде зростати в геометричній прогресії в усіх провінціях країни. Ми віримо, що вакцини все одно захистять від важких захворювань, госпіталізації та смерті".

Увага! У середині листопада 2021 року у Південній Африці повідомляли про 300 випадків коронавірусу на день. У середу, 1 грудня, зафіксували 8 561 новий випадок.

Омікрон: перебіг хвороби

Вчені з того ж інституту ствердили, що початкові дані свідчать про те, що Омікрон може спровокувати менш важкі захворювання, ніж попередні штами. Хоча може й впливати той факт, що багато перших випадків виявили у молодих людей.

Лікарі провінції Гаутенг сказали, що пацієнти з коронавірусом мають симптоми, схожі на грип, зокрема сухий кашель.

Що зараз відомо про Омікрон

Джерело: ВООЗ

Наразі зросла захворюваність серед молодих людей у Південній Африці саме цим штамом. Але невідомо, чи це зумовлено саме здатністю вірусу швидше розповсюджуватись, чи є інші чинники.

Зросла кількість госпіталізацій. Чи це через штам, чи через збільшення захворюваності, поки невідомо.

ПЛР тести ефективні, а от швидкі тести – невідомо. Також немає точних даних, наскільки ефективні вакцини проти нового штаму. Однак, у ВООЗ попередньо закликали не панікувати та продовжувати вакцинацію доступними препаратами.

Важливість вакцинації / Інфографіка 24 каналу