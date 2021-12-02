Омікрон може швидше заражати людей повторно, ніж попередні штами

Омікрон продовжує ширитися світом. Люди можуть інфікуватися цим новим штамом, навіть якщо вже перехворіли на коронавірус.

Принаймні так вважають південноафриканські експерти. Тож вчені попереджають про вищий рівень повторних інфекцій. Навіть частіше, ніж це було для інших варіантів недуги.

Важливо Як міг з'явитися новий штам коронавірусу Омікрон: експерти назвали версії

Представники охорони здоров'я та вчені з усього світу уважно стежать за подіями в країні, де Омікрон виявили вперше. Тому попередні висновки кажуть, що схоже, новий штам повторно заражає людей швидше.

Втім, вони наголошують, що вакцини захищають від серйозних наслідків захворювання у будь-якому випадку.

Омікрон може стати причиною більш як половини випадків COVID в Європі

Агентство громадського здоров'я ЄС попередило, що Омікрон може викликати понад половину всіх нових інфекцій коронавірусу в Європі протягом наступних кількох місяців. Вже й з'являлися докази того, що вакцини все ще захищають від серйозних захворювань.

Ми вважаємо, якщо людина перехворіла на коронавірус, це не вбереже її від інфікування Омікроном,

– сказала Енн фон Готтберг, експертка Національного інституту інфекційних захворювань у Південній Африці.

Вона також додала: "Ми вважаємо, що кількість випадків буде зростати в геометричній прогресії в усіх провінціях країни. Ми віримо, що вакцини все одно захистять від важких захворювань, госпіталізації та смерті".

Омікрон: перебіг хвороби

У середині листопада 2021 року у Південній Африці повідомляли про 300 випадків коронавірусу на день. У середу, 1 грудня, зафіксували 8 561 новий випадок.

Вчені з того ж інституту ствердили, що початкові дані свідчать про те, що Омікрон може спровокувати менш важкі захворювання, ніж попередні штами. Хоча може й впливати той факт, що багато перших випадків виявили у молодих людей.

Лікарі провінції Гаутенг сказали, що пацієнти з коронавірусом мають симптоми, схожі на грип, зокрема сухий кашель.

Що зараз відомо про Омікрон

Джерело: ВООЗ

Наразі зросла захворюваність серед молодих людей у Південній Африці саме цим штамом. Але невідомо, чи це зумовлено саме здатністю вірусу швидше розповсюджуватись, чи є інші чинники.

Зросла кількість госпіталізацій. Чи це через штам, чи через збільшення захворюваності, поки невідомо.

ПЛР тести ефективні, а от швидкі тести – невідомо. Також немає точних даних, наскільки ефективні вакцини проти нового штаму. Однак, у ВООЗ попередньо закликали не панікувати та продовжувати вакцинацію доступними препаратами.

Важливість вакцинації / Інфографіка 24 каналу