Омікрон може змінити хід пандемії: два найімовірніших сценарії від генетика

Вчені продовжують вивчати штам коронавірусу Омікрон, який поширився з ПАР наприкінці листопада.

Омікрон може спровокувати нову хвилю, або наблизити кінець пандемії

Український генетик Олександр Коляда зауважив, що наразі немає достатньо даних про новий штам вірусу, щоб робити остаточні прогнози поширення пандемії, адже Омікрон з'явився всього лише кілька тижнів тому.

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Крім того, більшість даних стосуються населення ПАР, а там дуже мало людей похилого віку, інших певних категорій людей, тому ми ще не можемо точно сказати, як Омікрон впливає на всіх.

Два сценарії розвитку пандемії

Олександр Коляда назвав два сценарії розвитку пандемії:

Перший – Омікрон буде інфікувати людей, які вже вакциновані чи перехворіли, буде мати значущі летальність або вплив на здоров'я. Тоді ми отримаємо наступну хвилю пандемії.

Другий — оптимістичний сценарій: виявиться, що штам більш заразний, призводить до появи імунітету, але летальність у нього низька. Це означатиме, що він швидко розповсюдиться і зробить профілактику на всій планеті.

Генетик наголосив, що який з цих сценаріїв буде більш правдоподібним, скоро дізнаємось.

Сезонність коронавірусу

Крім того, за словами Олександра, розвиток пандемії коронавірусу дещо подібний до того, як поширюється світом грип.

Обидві інфекції – респіраторні. Найімовірніше, ідея щорічної вакцинації перед сезоном, починаючи з вересня, теж буде через кілька років і для коронавірусу,

– зазначив Олександр Коляда.

Що відомо про ефективність вакцин проти Омікрону

Сьогодні, 8 грудня, у компанії Pfizer заявили, що дві дози їхньої вакцини проти коронавірусу можуть не забезпечити достатнього захисту від штаму Омікрон. Однак захист покращується після бустерної.

Водночас у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що вже існуючі вакцини від коронавірусу як і раніше мають захищати від недуги. Зокрема, від тяжкого перебігу хвороби у випадку зараження штамом Омікрон, оскільки доказів низької ефективності препаратів проти нового варіанту не виявили.

Також важливо додати, що перші лабораторні випробування нового варіанта коронавірусу в ПАР показали, що він може "частково ухилятися" від щеплення Pfizer. Вчені визначили, що антитіла від вакцини Pfizer можуть бути в 40 разів менш ефективними проти коронавірусу Омікрон, ніж від початкового варіанту COVID-19. Однак ці дані не повні, оскільки результати, засновані на аналізах крові 12 людей.

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