Головне про виявлену мутацію

Мутацію назвали H78Y, її виявили у білку ORF3a, що відповідає за запальні процеси у клітинах хворого.

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На думку вчених, новий варіант штаму BA.2, який також отримав назву Стелс-омікрон, може бути ще заразнішим, ніж попередні версії вірусу, навіть для вакцинованих. Крім того, багато ПЛР-тестів не здатні його виявити.

Увага! Наразі у Данії близько 24% хворих припадає саме на BA.2.

Прогноз вчених щодо нових штамів

Раніше британській вчені попередили, що наступний штам COVID-19 може вбити набагато більше людей і мати більш виявлену патогенність, ніж Дельта або Омікрон.

Зокрема, епідеміолог Марк Вулхаус з Единбурзького університету наголосив на тому, що поширене припущення про те, що варіанти коронавірусу продовжать слабшати – небезпечне.

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