Омікрон мутує: виявили зміни в білку
Джерело:Statens Serum Institut
Вчені з Данії виявили нову небезпечну мутацію у білку Омікрон штаму SARS-CoV-2. Проблема зокрема у тому, що багато ПЛР-тестів не здатні його виявити.
Головне про виявлену мутацію
Мутацію назвали H78Y, її виявили у білку ORF3a, що відповідає за запальні процеси у клітинах хворого.
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На думку вчених, новий варіант штаму BA.2, який також отримав назву Стелс-омікрон, може бути ще заразнішим, ніж попередні версії вірусу, навіть для вакцинованих. Крім того, багато ПЛР-тестів не здатні його виявити.Увага! Наразі у Данії близько 24% хворих припадає саме на BA.2.
Прогноз вчених щодо нових штамів
Раніше британській вчені попередили, що наступний штам COVID-19 може вбити набагато більше людей і мати більш виявлену патогенність, ніж Дельта або Омікрон.
Зокрема, епідеміолог Марк Вулхаус з Единбурзького університету наголосив на тому, що поширене припущення про те, що варіанти коронавірусу продовжать слабшати – небезпечне.
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