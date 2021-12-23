Омікрон не такий небезпечний, як Дельта: на 80% менше госпіталізацій

Штам коронавірусу Омікрон протікає на 70% легше і спричиняє на 80% менше госпіталізацій, у порівнянні з варіантом Дельта.

Про це свідчить дослідження науковців південноафриканського Національного інституту інфекційних захворювань. Воно опубліковане на порталі препринтів. Це означає, що воно ще не отримало експертну оцінку.

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Нові дані свідчать, що Омікрон не такий небезпечний, як вважалось

Річ у тім, що у Південній Африці захворювання Омікроном протікає на 70 – 80% легше у порівнянні з Дельтою. Про це розповів глава Африканських центрів з контролю за захворюваннями (CDC) Джон Нкенгасонг.

Крім цього, хвиля Омікрону вщухає так само швидко, як і зростала. Однак таку динаміку можна спостерігати не у всіх країнах.

Ми повинні інтерпретувати дані з Південної Африки з великою обережністю. Це перші дні, і практика охорони здоров'я є місцевою,

– сказав представник CDC.

Що на це впливає? За словами науковця, середній молодий вік населення ПАР може впливати на ситуацію з Омікроном (зокрема на динаміку, яка спостерігається в країні) і результати досліджень.

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Відомо, що штам коронавірусу Омікрон має легший перебіг, але наявні вакцини проти нього менш ефективні.

У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що мають достатньо доказів того, що штам Омікрон розповсюджується швидше за інші варіанти COVID-19. Разом з тим, люди, які отримали вакцину, або навіть ті, хто перехворів на COVID-19, можуть мати високий ризик повторного зараження.

Омікрон випередив інші варіанти коронавірусу й став домінантним у США. Минулого тижня Омікрон становив 73% від усіх нових випадків зараження в країні.

МОЗ України навів дані Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності про те, що Омікрон стане панівним варіантом у ЄС у січні – лютому 2022 року.

Водночас згідно з новими дослідженнями у ПАР, інфіковані Омікроном в 11 разів рідше (лише 1,7%) потребують госпіталізації, ніж інфіковані Дельтою.

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