Ще на початку пандемії вчені сподівались, що щеплення від недуги зупинить поширення вірусу. Проте, як виявилось, не все так просто.

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Нюх – надалі перший симптом COVID-19

Хоч вакцинація поки набирає обертів, вона не дозволяє повноцінно уникнути хвороби. Зате полегшує перебіг. "Більшість вакцинованих людей не захворіє, але певний відсоток все ж таки занедужає й перенесе це в легкій формі", – пояснила епідеміологиня.

Особливості вакцинації та 3 дози: дивіться сюжет 24 каналу



Люди продовжують хворіти та не розрізняти запахи та смаки. Популярність і надалі мають ПЛР-тести. Нещодавно позитивний тест виявили у Лариси Скоренко.

Не було температури й кашелю. Я не можу сказати, що була слабкість. Найбільш вираженою була втрата нюху та запахів,

– пояснила жінка.

Вакциновані переносять хворобу легше

Лариса вакцинувалась ще у першій хвилі щеплень. Тож упевнена, що легкому перебігу завдячує саме вакцинації, адже лікувалась удома. До того ж, окрім неї, одночасно в сім'ї хворобу підхопив і чоловік, який теж був щеплений.

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У мене перший тиждень було легше самопочуття, а на другий тиждень погіршилось. У чоловіка трішки навпаки. Йому спочатку було гірше, а потім 2 тижні теж був легкий перебіг", – відзначила вона.

Епідеміологи зазначають, що трапляється, коли навіть вакциновані переносять хворобу важче. Утім, таких випадків небагато.

Є поодинокі випадки, коли навіть вакциновані хворіють із середньою важкістю. Проте, по-перше, це одиниці, а, по-друге, це вже властивості самої людини і її імунної системи та стану на той момент, коли вона хворіє. Людмила Мухарська Лікарка-епідеміологиня

У світі вакцинуються бустерною дозою

Тим часом у світі вже активно щепляться 3, так званою бустерною, дозою вакцини. Нещодавно Центри контролю та профілактики захворювань випустили нові рекомендації, у яких мовиться про те, що всі дорослі не просто "можуть", а "зобов'язані" отримати 3 щеплення. Це буде в обов'язковому порядку.

Зауважте! За словами очільника Міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка про, те щоб українці отримали 3 дозу можна говорити лише 2022 року. Нині хоча б 1 дозу мають лише 32% населення.

"Якщо українці масову зроблять перше щеплення і нас вакцинують ним принаймні 60% або 2 дозами 50%, то я відразу вирішу запустити бустерну (дозу вакцини – 24 канал). Орієнтовно очікуємо, що це буде січень – лютий 2022 року", – наголосив Ляшко.

Чергова хвиля коронавірусу після Нового року

Поки Україна готується до нової хвилі COVID-19, яка може "накрити" Україну вже після Нового року. Міністр охорони здоров'я вважає, що з коронавірусом важко щось прогнозувати, але відстежують. COVID-19 повторює сезонність грипу.

Прогнозували, що десь на середину листопада буде основний спалах. Виявилось, що на місяць раніше. На середину жовтня. Якщо ніякі інші мутації не відбудуться, то очікуємо наступну хвилю на кінець січня, лютого, березня 2022 року,

– зазначив він.

Тож, чи буде коронавірус мутувати далі, передбачити ніхто не може. Утім, про те, що маски та карантинні обмеження будуть із нами ще не один рік, епідеміологи переконані.