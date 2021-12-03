Що відомо про кількість хворих
Інфіковані прилетіли у ніч проти 3 грудня. Після прильоту вони перебували на карантині, згодом їх госпіталізували, а ПЛР-тести виявились позитивними.
Увага В ПАР через Омікрон різко зросла захворюваність на COVID-19: остання статистика
За даними телеграм-каналу "Штаб правової допомоги. Коронавірус", йдеться про 25 людей.
Дію Росії проти поширення штаму
Як відомо, Росія з 28 листопада обмежила в'їзд іноземців з ПАР, інших країн півдня Африки та Гонконгу через новий штам коронавірусу Омікрон.
З 2 грудня Росія ввела двотижневий карантин для країн, що прибувають з ПАР і країн, що межують з нею.
Головне про штам Омікрон
- Всесвітня організація охорони здоров'я визнала Омікрон таким, що викликає занепокоєння, і попередила про міжнародний ризик.
- Вперше про небезпечну мутацію коронавірусу з ПАР повідомили у кінці листопада британські вчені.
- Тривожним є те, що один штам майже не можливо виявили за допомогою звичного ПЛР-тесту.
- ЄС може рекомендувати переглянути правила для туристів через швидке поширення нового вірусу.