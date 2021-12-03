Що відомо про кількість хворих

Інфіковані прилетіли у ніч проти 3 грудня. Після прильоту вони перебували на карантині, згодом їх госпіталізували, а ПЛР-тести виявились позитивними.

Увага В ПАР через Омікрон різко зросла захворюваність на COVID-19: остання статистика

За даними телеграм-каналу "Штаб правової допомоги. Коронавірус", йдеться про 25 людей.

Дію Росії проти поширення штаму

Як відомо, Росія з 28 листопада обмежила в'їзд іноземців з ПАР, інших країн півдня Африки та Гонконгу через новий штам коронавірусу Омікрон.

З 2 грудня Росія ввела двотижневий карантин для країн, що прибувають з ПАР і країн, що межують з нею.

Головне про штам Омікрон

  • Всесвітня організація охорони здоров'я визнала Омікрон таким, що викликає занепокоєння, і попередила про міжнародний ризик.
  • Вперше про небезпечну мутацію коронавірусу з ПАР повідомили у кінці листопада британські вчені.
  • Тривожним є те, що один штам майже не можливо виявили за допомогою звичного ПЛР-тесту.
  • ЄС може рекомендувати переглянути правила для туристів через швидке поширення нового вірусу.