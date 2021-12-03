Омікрон вже в Росії: у двох пасажирів з ПАР виявили коронавірус

3 грудня 2021 , 17:35
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Джерело:

Дождь

В Росії повідомили про двох пасажирів, які прибули до РФ приватним рейсом з Південноафриканської республіки, у яких діагностували коронавірус.

Що відомо про кількість хворих

Інфіковані прилетіли у ніч проти 3 грудня. Після прильоту вони перебували на карантині, згодом їх госпіталізували, а ПЛР-тести виявились позитивними.

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Важливо! Решту пасажирів рейсу ізолювали на два тижні для медичного спостереження. Вони проходитимуть ПЛР-тестування щодня.

За даними телеграм-каналу "Штаб правової допомоги. Коронавірус", йдеться про 25 людей. 

Дію Росії проти поширення штаму

Як відомо, Росія з 28 листопада обмежила в'їзд іноземців з ПАР, інших країн півдня Африки та Гонконгу через новий штам коронавірусу Омікрон. 

З 2 грудня Росія ввела двотижневий карантин для країн, що прибувають з ПАР і країн, що межують з нею.

Головне про штам Омікрон

  • Всесвітня організація охорони здоров'я визнала Омікрон таким, що викликає занепокоєння, і попередила про міжнародний ризик.    
  • Вперше про небезпечну мутацію коронавірусу з ПАР повідомили у кінці листопада британські вчені.  
  • Тривожним є те, що один штам майже не можливо виявили за допомогою звичного ПЛР-тесту. 
  • ЄС може рекомендувати переглянути правила для туристів через швидке поширення нового вірусу.

 

Автор: Анастасія Лукашевська