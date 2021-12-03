Омікрон вже в Росії: у двох пасажирів з ПАР виявили коронавірус

В Росії повідомили про двох пасажирів, які прибули до РФ приватним рейсом з Південноафриканської республіки, у яких діагностували коронавірус.

Що відомо про кількість хворих

Інфіковані прилетіли у ніч проти 3 грудня. Після прильоту вони перебували на карантині, згодом їх госпіталізували, а ПЛР-тести виявились позитивними.

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Решту пасажирів рейсу ізолювали на два тижні для медичного спостереження. Вони проходитимуть ПЛР-тестування щодня.

За даними телеграм-каналу "Штаб правової допомоги. Коронавірус", йдеться про 25 людей.

Дію Росії проти поширення штаму

Як відомо, Росія з 28 листопада обмежила в'їзд іноземців з ПАР, інших країн півдня Африки та Гонконгу через новий штам коронавірусу Омікрон.

З 2 грудня Росія ввела двотижневий карантин для країн, що прибувають з ПАР і країн, що межують з нею.

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