Омікрон шириться світом: у Нью-Йорку виявили перші випадки зараження
Джерело:твітер Кеті Хокул
У штаті Нью-Йорк зафіксували 5 випадків зараження новим штамом коронавірусу Омікрон. Раніше в штаті оголосили надзвичайний стан через спалах COVID-19.
Про те, що в Європі виявили новий штам вірусу, повідомила губернаторка Кеті Хокул. Вона додала, що ця інформація не є приводом до сильної тривоги.
До теми Омікрон може швидше заражати людей повторно, ніж попередні штами
За її словами, в країні підготувалися до появи Омікрону. Влада пропонує усім охочим отримати третє щеплення проти коронавірусу.
Ми знали, що цей варіант з'явиться, і ми маємо інструменти, щоб зупинити поширення. Вакцинуйтеся. Поставте бустерний укол. Одягніть маску,
– сказала Хокул.
Захворюваність у Нью-Йорку
- За минулу добу, 2 грудня, у штаті зафіксували 11 300 хворих на COVID-19.
- Кількість госпіталізацій зросла на 1 тисячу на місяць, досягнувши 1 грудня 3 093.
Це не перший випадок штаму Омікрон у США
Нью-Йорк – четвертий штат США, у якому зафіксували інфікованих новим варіантом COVID-19. Раніше про появу цього штаму повідомили у Каліфорнії, Міннесоті та Колорадо.
Що відомо про новий штам коронавірусу Омікрон
Джерело: BBC
- На початку минулого тижня штам B.1.1.529 вперше зафіксували вчені з Імперського коледжу Лондона. Невідомий раніше варіант коронавірусу виявили у зразках пацієнтів з ПАР.
- Омікрон виділяється серед інших тим, що містить понад 50 мутацій. Серед них 32 зміни у спайковому білку SARS-CoV-2.
- Є побоювання, що цей вірус наразі радикально відрізняється від оригіналу, який з'явився в Ухані. Тобто теоретично вакцини, розроблені на основі вихідного штаму, можуть бути менш ефективними. Але наразі це лише припущення.
- B.1.1.529 має здібності штамів Дельта та Бета – ухилення від імунітету та швидке поширення. І при цьому він має значно більшу кількість мутацій.