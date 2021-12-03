Омікрон шириться світом: у Нью-Йорку виявили перші випадки зараження

У штаті Нью-Йорк зафіксували 5 випадків зараження новим штамом коронавірусу Омікрон. Раніше в штаті оголосили надзвичайний стан через спалах COVID-19.

Про те, що в Європі виявили новий штам вірусу, повідомила губернаторка Кеті Хокул. Вона додала, що ця інформація не є приводом до сильної тривоги.

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За її словами, в країні підготувалися до появи Омікрону. Влада пропонує усім охочим отримати третє щеплення проти коронавірусу.

Ми знали, що цей варіант з'явиться, і ми маємо інструменти, щоб зупинити поширення. Вакцинуйтеся. Поставте бустерний укол. Одягніть маску,

– сказала Хокул.

Захворюваність у Нью-Йорку

За минулу добу, 2 грудня, у штаті зафіксували 11 300 хворих на COVID-19.

Кількість госпіталізацій зросла на 1 тисячу на місяць, досягнувши 1 грудня 3 093.

Це не перший випадок штаму Омікрон у США

Нью-Йорк – четвертий штат США, у якому зафіксували інфікованих новим варіантом COVID-19. Раніше про появу цього штаму повідомили у Каліфорнії, Міннесоті та Колорадо.

Що відомо про новий штам коронавірусу Омікрон

Джерело: BBC