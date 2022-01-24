Вони це пояснюють низьким рівнем госпіталізацій, у порівнянні з попердніми хвилями. Зокрема, про це розповіла професорка, докторка медичних наук Наталія Виноград.

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Водночас Омікрон поки продовжує поширюватися в країні одночасно з Дельта-штамом. Останній й спричиняє важкі випадки госпіталізацій.

Але більшість випадків зараження справді припадають на генетично новий варіант Омікрон. Він є домінуючим серед циркулюючих штамів,

– зазначила епідеміологиня.

Рівень госпіталізації значно нижчий, ніж у минулі хвилі

Переважання Омікрону можна простежити, якщо проаналізувати, скільки нині COVID-хворих потребують госпіталізації. На цьому наголосив президент Асоціації анестезіологів, професор Сергій Дубров.

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"Лікування пацієнтів з Дельтою або Омікроном ніяк не відрізняється. Враховуючи той факт, що зараз госпіталізації потребують приблизно 10% інфікованих, а не 40 – 50%, як це було на початку осінньої хвилі – це говорить про те, що у нас зараз циркулює переважно Омікрон", – також вважає Дубров.

Увага! Дослідження різних вчених показали, що ризик потрапити до лікарні з новим штамом на 40 – 70% нижчий, ніж із варіантом Дельта. Представники Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) називають цифру у 50%.

Поширення коронавірусу в Україні: актуальні дані

Впродовж минулої доби, 23 січня, в Україні захворіли на коронавірус 12 915 людей. Серед інфікованих 1 826 дітей та 224 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 1 836 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. На жаль, померли 67 українців.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 870 370 осіб. Тоді як одужало – 3 585 338 людей. На жаль, померли 99 282 українці.

Чому штам Омікрон настільки заразний Омікрон має 37 нових мутацій – це в 3 – 5 разів більше в порівнянні з першими варіантами. Тож нещодавно вчені знайшли чинники, які зміцнюють здатність вірусу прикріплюватися до клітин. Омікрон має 37 нових мутацій – це в 3 – 5 разів більше в порівнянні з першими варіантами. Тож нещодавно вчені знайшли чинники, які зміцнюють здатність вірусу прикріплюватися до клітин.

Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу