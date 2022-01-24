Омікрон в Україні, імовірно, уже витіснив Дельту, – епідеміологиня
Джерело:"РБК-Україна"
Фахівці вважають, що більшість випадків коронавірусу в Україні, ймовірно, припадають саме на штам Омікрон.
Вони це пояснюють низьким рівнем госпіталізацій, у порівнянні з попердніми хвилями. Зокрема, про це розповіла професорка, докторка медичних наук Наталія Виноград.
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Водночас Омікрон поки продовжує поширюватися в країні одночасно з Дельта-штамом. Останній й спричиняє важкі випадки госпіталізацій.
Але більшість випадків зараження справді припадають на генетично новий варіант Омікрон. Він є домінуючим серед циркулюючих штамів,
– зазначила епідеміологиня.
Рівень госпіталізації значно нижчий, ніж у минулі хвилі
Переважання Омікрону можна простежити, якщо проаналізувати, скільки нині COVID-хворих потребують госпіталізації. На цьому наголосив президент Асоціації анестезіологів, професор Сергій Дубров.
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"Лікування пацієнтів з Дельтою або Омікроном ніяк не відрізняється. Враховуючи той факт, що зараз госпіталізації потребують приблизно 10% інфікованих, а не 40 – 50%, як це було на початку осінньої хвилі – це говорить про те, що у нас зараз циркулює переважно Омікрон", – також вважає Дубров.Увага! Дослідження різних вчених показали, що ризик потрапити до лікарні з новим штамом на 40 – 70% нижчий, ніж із варіантом Дельта. Представники Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) називають цифру у 50%.
Поширення коронавірусу в Україні: актуальні дані
- Впродовж минулої доби, 23 січня, в Україні захворіли на коронавірус 12 915 людей. Серед інфікованих 1 826 дітей та 224 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 1 836 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. На жаль, померли 67 українців.
- За весь час пандемії в Україні захворіло 3 870 370 осіб. Тоді як одужало – 3 585 338 людей. На жаль, померли 99 282 українці.