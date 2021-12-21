Омікрон утричі сильніше заражає клітини людини, але летальність значно нижча, — вчений

Штам коронавірусу Омікрон має легший перебіг, але наявні вакцини проти нього менш ефективні.

Омікрон може витіснити Дельту

Академік-секретар відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології НАН України Сергій Комісаренко розповів, що наразі інші мутовані версії коронавірусу не є поширеними.

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Ми більше не чуємо про варіанти Альфа, Бета, Гама, усі вони були замінені варіантом Дельта. Тому що він значно заразніший. І, на жаль, він ще небезпечніший — викликає тяжкий перебіг захворювання, і чимало людей після цього захворювання вмирали. Тепер з'явився варіант Омікрон,

– зазначив учений.

Специфіка інфікування Омікроном

За його словами, у штамі Омікрон набагато більше мутацій, ніж у інших, понад 50.

Комісаренко також розповів, що штам Омікрон утричі сильніше заражає клітини людини. Саме тому ця мутація витіснятиме навіть Дельту.

Захворювання має легший перебіг

Проте, за словами вченого, захворювання, яке провокує Омікрон, проходить легше, а летальність в результаті інфікування нижча, ніж у випадку Дельта.

Тобто, якщо він витіснить Дельта та інші небезпечніші варіанти з погляду перебігу захворювання, то це добрі новини.

Нагадаємо, що в Україні вже зафіксували випадок інфікування штамом Омікрон. Відомо, що пацієнт вже одужав, а перебіг захворювання був легким.

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